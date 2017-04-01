Леса горят

Игорь КАРИН

По данным единой дежурно-диспетчерской службы АГО, всего было зафиксировано два очага возгорания. В районе савватеевских дач (7 гектаров) и под Мегетом (0,5 гектара). С огнем справились в течение дня. Горела в основном прошлогодняя трава. Причина или виновник возгорания не установлены. Однако напомним, что любого нарушителя особого противопожарного режима, который разведет открытый огонь, ждет штраф.