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Леса горят


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Сегодня, 04:02
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В области заполыхали лесные пожары. Только за 25 апреля столбы дыма окутали лес в 10 районах. В том числе и в нашем округе.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы АГО, всего было зафиксировано два очага возгорания. В районе савватеевских дач (7 гектаров) и под Мегетом (0,5 гектара). С огнем справились в течение дня. Горела в основном прошлогодняя трава. Причина или виновник возгорания не установлены. Однако напомним, что любого нарушителя особого противопожарного режима, который разведет открытый огонь, ждет штраф.

Игорь КАРИН
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