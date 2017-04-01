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Всех собрал


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26 апреля, в 10 часов 32 минуты, бригада «скорой помощи» доставила в БСМП пациента, ради спасения которого перенесли несколько плановых операций.

61-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении, упал с балкона четвертого этажа. Почти одновременно им занимались несколько врачебных бригад: хирурги, травматологи, нейрохирурги, урологи. Выявили закрытую черепно-мозговую травму, перелом пяти ребер со смещением обломков, компрессионный перелом позвоночника, ушиб передней брюшной стенки, ушиб левой половины таза, разрыв селезенки.

Сейчас мужчина находится в реанимации. Самостоятельно дышать он не может, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. За ним ведется пристальное наблюдение не только реаниматологами, но и врачами других отделений.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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