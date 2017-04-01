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Марихуана в гараже


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Сегодня, 04:14
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Ангарские полицейские установили наркоточку, с которой происходила продажа наркотиков. Это был гараж, в котором, как оказалось, не только торговали отравой, но еще и выращивали коноплю.

- Буквально за последний год конопля стала заполнять городские пригороды. Ее растят открыто на дачных грядках и в теплицах, в частных домах. А теперь вот и до гаражей дошли, – рассказывает заместитель начальника следственного управления УМВД России по городу Ангарску Светлана МАШТАКОВА.

В ходе спецоперации оперативники задержали 30-летнего ангарчанина, продавшего закупному лицу марихуану за 2 тысячи рублей. При обыске обнаружили, что наркотиками и деньгами, вырученными от их продажи, буквально напичканы не только гараж, но и машина с квартирой. Учитывая прежнюю судимость, труженику наркопроизводства может быть вменено обвинение, которое потянет на 8 лет.

Игорь КАРИН
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