Марихуана в гараже



Игорь КАРИН

– рассказывает заместитель начальника следственного управления УМВД России по городу Ангарску Светлана МАШТАКОВА.В ходе спецоперации оперативники задержали 30-летнего ангарчанина, продавшего закупному лицу марихуану за 2 тысячи рублей. При обыске обнаружили, что наркотиками и деньгами, вырученными от их продажи, буквально напичканы не только гараж, но и машина с квартирой. Учитывая прежнюю судимость, труженику наркопроизводства может быть вменено обвинение, которое потянет на 8 лет.