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Спасая внуков отдаем деньги мошенникам


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Вчера, 12:49
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Спасая внуков отдаем деньги мошенникам

Накануне в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Боханский» поступило сообщение от жительницы села Бильчир Осинского района. 67-летняя женщина рассказала полицейским, что мошенники похитили у неё 5 тысяч рублей. Установлено, что на телефон пенсионерке позвонил мужчина и представился её внуком. «Родственник» сообщил неприятную новость – он проиграл все деньги в азартные игры и даже взял крупную сумму в долг. Затем собеседник добавил, что если он не вернет долг, то у него возникнут проблемы. Доверчивая женщина через терминал перевела на счёт имеющиеся сбережения и только потом узнала, что с внуком всё в порядке.

В Ангарске пожилая женщина лишилась 10 тысяч рублей также пытаясь избавить внука от неприятностей. Позвонивший по телефону «сотрудник правоохранительных органов» сообщил, что её родственник совершил ДТП и понесёт наказание, если срочно не перевести деньги.

Полиция в очередной раз обращается к жителям Иркутской области с просьбой – проведите беседы со своими пожилыми знакомыми и родственниками. Пенсионерам необходимо знать об элементарных правилах имущественной безопасности.


Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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