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На сегодняшний день - лесных пожаров нет


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Вчера, 13:53
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На сегодняшний день - лесных пожаров нет

На землях лесного фонда в Иркутской области на утро 3 мая не зарегистрировано ни одного действующего пожара. Два небольших очага площадью 10 и пять гектаров перешли с предыдущих суток в локализованном состоянии. Они расположены на торфяных болотах в Качугском районе. Ликвидировать их планируется к вечеру сегодняшнего дня. Там сейчас работают 14 человек, в том числе 11 пожарных-десантников.

Накануне было ликвидировано три пожара в Братском районе, в том числе самый крупный площадью 4 000 га, и по одному в Качугском и Тайшетском районах. Всего на этих очагах огнем пройдено 4 205 га, покрытых лесом, и 120 га редколесья. Данные очаги тушили 62 работника лесхозов, 32 мобилизованных гражданина и 35 единиц наземной техники. Также в ликвидации пожара в Качугском районе был задействован самолет Ил-76 МЧС России, который произвел на огонь один сброс воды объемом 42 тонны.

Инспекторами государственного пожарного надзора за нарушение требований особого противопожарного режима составлено 24 протокола. Всего с начала пожароопасного сезона по этой статье Кодекса РФ об административных правонарушениях оштрафовано пять юридических и восемь должностных лиц, а также 221 гражданин на общую сумму 949 тыс. рублей.

В ближайшие три дня V класс пожарной опасности прогнозируется на территории 11 районов: Киренского, Усть-Кутского, Братского, Чунского (Червянка), Казачинско-Ленского, Жигаловского, Заларинского, Нукутского, Балаганского, Аларского, Черемховского. IV класс пожароопасности – в Нижнеилимском и Чунском (Новочунка) районах.

irkobl.ru
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