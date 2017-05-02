На сегодняшний день - лесных пожаров нет

Накануне было ликвидировано три пожара в Братском районе, в том числе самый крупный площадью 4 000 га, и по одному в Качугском и Тайшетском районах. Всего на этих очагах огнем пройдено 4 205 га, покрытых лесом, и 120 га редколесья. Данные очаги тушили 62 работника лесхозов, 32 мобилизованных гражданина и 35 единиц наземной техники. Также в ликвидации пожара в Качугском районе был задействован самолет Ил-76 МЧС России, который произвел на огонь один сброс воды объемом 42 тонны.Инспекторами государственного пожарного надзора за нарушение требований особого противопожарного режима составлено 24 протокола. Всего с начала пожароопасного сезона по этой статье Кодекса РФ об административных правонарушениях оштрафовано пять юридических и восемь должностных лиц, а также 221 гражданин на общую сумму 949 тыс. рублей.В ближайшие три дня V класс пожарной опасности прогнозируется на территории 11 районов: Киренского, Усть-Кутского, Братского, Чунского (Червянка), Казачинско-Ленского, Жигаловского, Заларинского, Нукутского, Балаганского, Аларского, Черемховского. IV класс пожароопасности – в Нижнеилимском и Чунском (Новочунка) районах.