Задержан подозреваемый, до смерти избивший студента

2 мая в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что возле одного из домов по ул. Байкальской г. Иркутска обнаружено тело 22-летнего мужчины со следами насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району г. Иркутска СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Сотрудниками Росгвардии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам был задержан подозреваемый в преступлении. Им оказался студент 3 курса одного из иркутских ВУЗов. Следователям СКР он пояснил, что на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в состоянии алкогольного опьянения причинил своему знакомому студенту 4 курса этого же ВУЗа телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается.