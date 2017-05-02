Задержан подозреваемый, до смерти избивший студента

Сотрудниками Росгвардии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам был задержан подозреваемый в преступлении. Им оказался студент 3 курса одного из иркутских ВУЗов. Следователям СКР он пояснил, что на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в состоянии алкогольного опьянения причинил своему знакомому студенту 4 курса этого же ВУЗа телесные повреждения, несовместимые с жизнью.В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается.