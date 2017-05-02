.
,

Драчливый депутат с металлической трубой


0

Вчера, 13:16
 Количество просмотров: 88
    

Драчливый депутат с металлической трубой

Следственным управлением СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Думы Муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, 23 апреля подозреваемый, находясь возле ограды дома по ул. 1-Северная пос. Усть-Ордынский, действуя умышленно, в ходе конфликта нанес своему знакомому несколько ударов металлической трубой в различные части тела, причинив ему телесные повреждения, результатом которых стали разрыв селезенки и закрытая черепно-мозговая травма.

Эхирит-Булагатским районным судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СКР по Иркутской области
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Танцы на вокзале
Похищенную сибирскую хаски вернули женщине-инвалиду
«Как не поссориться с законом…» на телеканале «АИСТ»
Все новости категории

Спортивные новости
Семь золотых и три серебряные награды по художественной гимнастике
Приглашение принять участие в турнире «Кубок Богатыря»
Шагнули выше
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Тело младенца обнаружили в канализационном коллекторе в Братске
Драчливый депутат с металлической трубой
Задержан подозреваемый, до смерти избивший студента
Все новости категории

Общество
День правовых знаний В Ангарске
Итоги конкурса «Почетная семья Иркутской области» 2017 года
Лучший воспитатель России работает в Ангарске
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (26)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru