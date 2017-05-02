Драчливый депутат с металлической трубой

Следственным управлением СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Думы Муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия).По версии следствия, 23 апреля подозреваемый, находясь возле ограды дома по ул. 1-Северная пос. Усть-Ордынский, действуя умышленно, в ходе конфликта нанес своему знакомому несколько ударов металлической трубой в различные части тела, причинив ему телесные повреждения, результатом которых стали разрыв селезенки и закрытая черепно-мозговая травма.Эхирит-Булагатским районным судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.