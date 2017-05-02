Администрация Ангарского городского округа обратилась в суд с иском на предпринимателя Олега ЛУКЬЯНОВА, у которого вдруг образовалась большая задолженность за аренду земельного участка. Олег ЛУКЬЯНОВ на арендуемом им участке, на оплату которого администрацией АГО был составлен фальшивый документ.
Фото Николая СТЕРНИНА
Олег Лукьянов арендует земельный участок, расположенный в 251 квартале. Всё оформлено по закону: в феврале 2010 года администрация Ангарского муниципального образования заключила с предпринимателем договор аренды № 7240, согласно которому был установлен вид разрешенного использования участка - для строительства здания СТО с гаражными боксами. В декабре 2012 года распоряжением № 1241 земельный участок был разделен, в результате у Лукьянова в аренде осталась только половина, на которую было заключено дополнительное соглашение и дано разрешение на строительство гаражных боксов. Однако год назад ситуация резко изменилась: вторая половинка земельного участка была официально оформлена на другого предпринимателя. Как считает Олег, местная власть всеми способами стремится лишить его арендуемого земельного участка.
- В феврале 2015 года я получил письмо из администрации за подписью заммэра, в котором было указано, что на начало 2015 года у меня нет задолженности по арендной плате. В августе 2016 года я получил по почте решение Ангарского городского суда от 14 января 2016 года (оно где-то бродило семь месяцев и наконец-то дошло до меня). Это было заочное решение - требование оплатить мой долг по аренде за участок за пять лет - с 19 января 2010 года по 30 сентября 2015 года. Сумма огромная: плата за аренду - 1 млн. 38 тысяч 405 рублей, пени - 955 тысяч 553 рубля, госпошлина - 18 тысяч рублей. В результате общая сумма взыскания составила более 2 млн. рублей.
С этим я не согласился, подал жалобу, решение суда отменили. Начался новый судебный процесс, уже очный, на котором администрация выставила мне новую сумму долга, еще больше прежней. Арендная плата выросла почти на 400 тысяч и составила 1 млн. 398 тысяч рублей, пени увеличились на 300 тысяч и составили 1 млн. 260 тысяч рублей.
Но суд не кабинет чиновника. Суду нужен официальный документ, подтверждающий долг арендатора. КУМИ администрации АГО представляет дополнительное соглашение от 25 ноября 2015 года к договору аренды земельного участка от 2010 года № 7240, которое, по словам представителя комитета по имуществу, заключили Олег Лукьянов (в документе его подпись) и администрация АГО в лице Константина БОНДАРЧУКА, председателя КУМИ (его подпись). В соглашении размещена таблица, в которой более чем в три раза повышена сумма арендной платы за квадратный метр - с 1565 до 4 871 рубля. Но кадастровая стоимость в тот период не менялась.- Согласно кадастровой выписке от 15 декабря 2014 года и кадастровой справке от 25 октября 2016 года стоимость аренды квадратного метра составляет 1 тысячу 565 рублей. Добавлю: если бы арендная плата изменилась, администрация должна была меня об этом уведомить,
- говорит Лукьянов.
Предприниматель впервые увидел допсоглашение в суде:- Я его не подписывал, этот документ никто мне не вручал, о его существовании я ничего не знал. При регистрации этого документа я не присутствовал, хотя обязанность по затратам на госрегистрацию возложена на арендатора.
Представитель администрации с издевкой заявил:
- Какие забывчивые у нас предприниматели!
Ольга КРАСНОВА
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