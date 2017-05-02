Фото Николая СТЕРНИНА



Ольга КРАСНОВА

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Олег Лукьянов арендует земельный участок, расположенный в 251 квартале. Всё оформлено по закону: в феврале 2010 года администрация Ангарского муниципального образования заключила с предпринимателем договор аренды № 7240, согласно которому был установлен вид разрешенного использования участка - для строительства здания СТО с гаражными боксами. В декабре 2012 года распоряжением № 1241 земельный участок был разделен, в результате у Лукьянова в аренде осталась только половина, на которую было заключено дополнительное соглашение и дано разрешение на строительство гаражных боксов. Однако год назад ситуация резко изменилась: вторая половинка земельного участка была официально оформлена на другого предпринимателя. Как считает Олег, местная власть всеми способами стремится лишить его арендуемого земельного участка.С этим я не согласился, подал жалобу, решение суда отменили. Начался новый судебный процесс, уже очный, на котором администрация выставила мне новую сумму долга, еще больше прежней. Арендная плата выросла почти на 400 тысяч и составила 1 млн. 398 тысяч рублей, пени увеличились на 300 тысяч и составили 1 млн. 260 тысяч рублей.Но суд не кабинет чиновника. Суду нужен официальный документ, подтверждающий долг арендатора. КУМИ администрации АГО представляет дополнительное соглашение от 25 ноября 2015 года к договору аренды земельного участка от 2010 года № 7240, которое, по словам представителя комитета по имуществу, заключили Олег Лукьянов (в документе его подпись) и администрация АГО в лице Константина БОНДАРЧУКА, председателя КУМИ (его подпись). В соглашении размещена таблица, в которой более чем в три раза повышена сумма арендной платы за квадратный метр - с 1565 до 4 871 рубля. Но кадастровая стоимость в тот период не менялась.- говорит Лукьянов.Предприниматель впервые увидел допсоглашение в суде:Представитель администрации с издевкой заявил: