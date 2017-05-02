Будьте бдительны!

В Иркутске местная жительница обратилась в полицию с заявлением о хищении с банковской карты её денежных средств в размере порядка пяти тысяч рублей. Как установили полицейские, мошенничество стало возможным в результате того, что потерпевшая при продаже костюма через Интернет передала мошеннице все необходимые данные своей карты для перевода денежных средств.Ещё одной пострадавшей от рук аферистов стала жительница Железногорск-Илимска, лишившаяся более 20 тысяч рублей. Ей позвонил неизвестный и сообщил о ДТП с участием её внука. Для того чтобы он смог якобы избежать ответственности необходимы деньги, которые женщина, следуя указаниям злоумышленника, перевела через платёжный терминал на его электронный счет. На самом деле оказалось, что никакого дорожного происшествия не происходило.Аналогичное имущественное преступление по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» было совершено в Братске, где пострадавшая через терминал самообслуживания перевела неизвестным более 100 тысяч рублей.