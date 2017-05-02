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За 9 мая ликвидировано 14 лесных пожаров


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Сегодня, 13:01
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За 9 мая ликвидировано 14 лесных пожаров

Накануне, 9 мая, на землях лесного фонда в Иркутской области было ликвидировано 14 лесных пожаров, семь из них вновь обнаруженных, столько же перешедших с предыдущих суток. Общая площадь потушенных возгораний составила 211,5 га, покрытых лесом, и 337,5 нелесных гектара. Три очага ликвидировано в Куйтунском районе, по два в Усольском, Братском, Тулунском и Нижнеудинском, по одному в Зиминском, Жигаловском и Усть-Удинском районах.

В локализованном состоянии утром 10 мая оставалось по одному пожару в Усть-Удинском, Качугском и Братском районах. Там огонь остановлен на общей площади 620 га, покрытых лесом, и 50 нелесных гектаров. Действующими на текущие сутки перешли три очага. Два из них – в Осинском и Усть-Удинском районах – обнаружены накануне, общая площадь этих возгораний составляет 14 га, покрытых лесом, и пять нелесных гектаров. Пожар в 16 км от деревни Грузновка Жигаловского района был зарегистрирован 7 мая, он распространился на площади в 120 га. В его тушении принимают участие 33 человека, в том числе 31 пожарный-десантник, и две единицы техники. Пожар располагается в труднодоступной местности, борьбу с огнем осложняют сухая и ветреная погода.

Всего для обнаружения и тушения лесных пожаров 9 мая было привлечено 344 человека и 106 единиц наземной техники. Самолет Ан-2 осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки в Жигаловском районе, а Як-18 – в Усть-Удинском районе. Налет этих воздушных судов составил 7 часов 15 минут.

Во вторник, 9 мая, инспекторами государственного пожарного надзора составлено 18 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима. Всего с 15 марта за это правонарушение оштрафовано пять юридических и девять должностных лиц, а также 256 граждан на общую сумму один миллион 81 тысяча рублей, возбуждено 228 административных расследований. Территориальными отделами министерства лесного комплекса Иркутской области в ходе подготовки к пожароопасному сезону и в период его прохождения выявлено 502 нарушения правил пожарной безопасности в лесах, наложено около 400 административных штрафов на общую сумму свыше пяти миллионов рублей.

По сведениям ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», чрезвычайный – V – класс пожарной опасности установился в Киренском и Усть-Кутском районах. IV класс – в Нижнеудинском районе. III класс – в Жигаловском, Тулунском, Зиминском, Заларинском, Нукутском, Аларском, Боханском, Усть-Удинском, Черемховском, Иркутском, Ангарском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском и Осинском районах. При таких классах пожароопасности гражданам запрещено посещать леса и пользоваться открытым огнем на приусадебных участках и на природе.

irkobl.ru
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