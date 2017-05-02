Происшествия

В ходе мониторинга средств массовой информации 5 мая было выявлено сообщение о том, что на улице Генерала Доватора в городе Иркутске 39-летний мужчина напал на врача скорой помощи. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Иркутска организовано проведение доследственной проверки.По предварительным данным, врачи прибыли по вызову для оказания медицинской помощи мужчине. Однако он повел себя агрессивно и нанес удар кулаком в лицо врачу скорой помощи.В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.