И на животных наживаются мошенники

Полиция в очередной раз предупреждает – не совершайте сомнительные сделки в интернете. На сайтах купли-продажи орудуют мошенники! Сохраняйте бдительность как при приобретении товара, так и при его продаже.

В дежурную часть отдела МВД России по Нижнеудинскому району обратилась 27-летняя женщина. Местная жительница сообщила, что аферисты похитили у неё более 8 тысяч рублей. Накануне заявительница на сайте «Авито.ру» разместила объявление о продаже цыплят. Через некоторое время ей позвонил покупатель, сообщивший о готовности приобрести домашних птиц. Незнакомец предложил перевести задаток на банковскую карту, для этого он попросил женщину пройти к банкомату и выполнить ряд операций. Хозяйка зоотовара выполнила требуемое, и лишилась накоплений.В это же время в полицию Иркутска обратилась жительница Ленинского района. 42-летняя женщина на том же сайте решила приобрести двух щенков породы французский будьдог, стоимостью 20 тысяч рублей за каждого. Продавец собак в счёт предоплаты попросил перевести деньги за одного из питомцев. Заявительница перевела 20 тысяч рублей, однако товар так и не получила.