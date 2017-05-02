Ушел из дома и невернулся

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего мужчины, просьба сообщить в следственный отдел по г. Усолье-Сибирское 8(39563) 2-67-15.

Приметы пропавшего: на вид 35-40 лет, высокого роста, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.Известно, что Ружников А.С. сел в автомобиль ВАЗ возле храма в п. Тельма и уехал в неизвестном направлении.Был одет: пуховик синего цвета со светоотражающей полосой на спине, шапка вязаная черного цвета, джинсы черного цвета, сапоги с прорезиненным низом и голенью цвета хаки.