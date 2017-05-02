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Ушел из дома и невернулся


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Сегодня, 13:38
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Ушел из дома и невернулся

Следственными органами СК России по Иркутской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения Ружникова Александра Сергеевича, 1981 г.р., проживающего по ул. Первомайской п. Тельма Усольского района, который ушел из дома в конце января 2017 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 35-40 лет, высокого роста, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Известно, что Ружников А.С. сел в автомобиль ВАЗ возле храма в п. Тельма и уехал в неизвестном направлении.

Был одет: пуховик синего цвета со светоотражающей полосой на спине, шапка вязаная черного цвета, джинсы черного цвета, сапоги с прорезиненным низом и голенью цвета хаки.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего мужчины, просьба сообщить в следственный отдел по г. Усолье-Сибирское 8(39563) 2-67-15.


СУ СКР по Иркутской области
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