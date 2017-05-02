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В алкогольном опьянении с третьего этажа


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Сегодня, 13:58
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В алкогольном опьянении с третьего этажа

Следственными органами СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по факту выпадения женщины из окна. 9 мая сотрудниками правоохранительных органов близ дома по ул. 2-я Железнодорожная г. Иркутска было обнаружено тело 48 - летней женщины без признаков жизни.

По предварительным данным, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. При падении она получила травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СКР по Иркутской области
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