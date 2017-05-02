В алкогольном опьянении с третьего этажа

Следственными органами СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по факту выпадения женщины из окна. 9 мая сотрудниками правоохранительных органов близ дома по ул. 2-я Железнодорожная г. Иркутска было обнаружено тело 48 - летней женщины без признаков жизни.По предварительным данным, женщина, находясь вВ настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.