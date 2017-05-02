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Давно пора!


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Сегодня, 16:06
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Следователи УМВД России по Ангарску приступили к проверке городских ломбардов.

И сразу попали в «десятку».

- До сего дня ломбарды, через которые горожане сбывают уйму ценных вещей, ни разу не подвергались проверке, – сообщила нашей газете начальник СУ УМВД по городу Ангарску Галина АПАНОВА. – А ведь через ломбарды, и это не секрет, часто «уходит» ворованное.

Почему правоохранительные органы не касались этой темы раньше?

В следствии говорят, что по закону проверить ломбард они не могут. Эта процедура подведомственна Центробанку. Однако следствие может инициировать в Центробанке данную проверку. Что, собственно, и произошло.

Рассказывает заместитель начальника следственного отдела №1 Татьяна КАЙЧУК:

- В полицию с заявлением обратилась ангарчанка. У нее из квартиры была похищена золотая цепочка с подвеской. Женщина очень дорожила украшением и указала стоимость ущерба в 40 тысяч рублей. Говоря нашим языком, потерпевшей был нанесен значительный ущерб (статья 158 ч. 2 п. в УК РФ). Не буду говорить, как нам удалось установить личность подозреваемого. Это был случайный знакомый хозяйки цепочки. Мы проследили путь похищенного. Он привел в ломбард, принадлежащий ООО «Ломбард Плюс». После чего слово было за Центробанком.

Игорь КАРИН

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