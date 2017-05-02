Давно пора!

Игорь КАРИН

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И сразу попали в «десятку».– сообщила нашей газете начальник СУ УМВД по городу Ангарску Галина АПАНОВА. –Почему правоохранительные органы не касались этой темы раньше?В следствии говорят, что по закону проверить ломбард они не могут. Эта процедура подведомственна Центробанку. Однако следствие может инициировать в Центробанке данную проверку. Что, собственно, и произошло.Рассказывает заместитель начальника следственного отдела №1 Татьяна КАЙЧУК: