Будут сидеть!

Оглашён приговор по делу мошенниц «Сибфинцентра»

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Ольга КНЯЗЕВА

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28 апреля, Ангарский городской суд. Обвиняемые в мошенничестве ангарчанки Юлия НЕУНЫВАЛОВА, Евгения КЛЮЧЕВСКАЯ и Наталья Тихончук. Их жертвами стали 264 человека! Общая сумма ущерба – 16 миллионов рублей. Приговор объёмом в 600 страниц зачитывали неделю. Когда судья, ещё не называя конкретных сроков подсудимым, сказал, что наказание будет реальным, Наталья Тихончук разрыдалась в голос. А потерпевшие зааплодировали.Напомним, в 2014 году женщины под видом сотрудниц кредитной организации «Сибфинцентр» раздавали ипотечные кредиты населению под 7% годовых. Условие только одно – первоначальный взнос в 3% от суммы займа. Но денег никто так и не увидел. Мошенницы проработали чуть меньше года и успели значительно улучшить своё положение – завели квартиры, дорогие машины, шубы и даже собственный бизнес.Юлия Неунывалова как лидер преступной группировки обвинялась сразу по трём частям статьи 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). Путём частичного сложения сроков, предусмотренных статьёй, прокурор просила дать обвиняемой 6 лет лишения свободы. Для Евгении Ключевской и Натальи Тихончук государственный обвинитель запрашивала по 4 года колонии каждой.Очевидно, женщины надеялись, что наказание будет условным. И основания для таких надежд были. Все они ранее не судимы, у всех на руках малолетние дети. У Тихончук четверо, у Ключевской двое, у Неунываловой один плюс престарелые родители и целый букет тяжёлых заболеваний. Женщины во всём сознались, признали свою вину и активно сотрудничали со следствием.