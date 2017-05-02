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Будут сидеть!


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Оглашён приговор по делу мошенниц «Сибфинцентра»

- Это только блатные могут иметь малолетних детей, и им отсрочку дают, а простым вообще ничего невозможно! У меня ребёнку год, вообще есть какая-то справедливость? Я что, убила кого-то? Каждая падла по 15 тысяч принесла, а всем смерти желает! – эти слова журналисту нашей газеты одна из троих осуждённых в крупном мошенничестве Наталья ТИХОНЧУК выпалила в гневе, сквозь слёзы, уже находясь за решёткой. У неё четверо детей, младшему (она родила его, уже находясь под следствием) всего 1,3 года. Теперь маму он увидит только через 4 года.

Будут сидеть!
Наталья ТИХОНЧУК (в центре) уверена, что суд был к ним излишне строг – они ведь никого не убили. Слева Евгения КЛЮЧЕВСКАЯ, справа Юлия НЕУНЫВАЛОВА.
Фото автора


28 апреля, Ангарский городской суд. Обвиняемые в мошенничестве ангарчанки Юлия НЕУНЫВАЛОВА, Евгения КЛЮЧЕВСКАЯ и Наталья Тихончук. Их жертвами стали 264 человека! Общая сумма ущерба – 16 миллионов рублей. Приговор объёмом в 600 страниц зачитывали неделю. Когда судья, ещё не называя конкретных сроков подсудимым, сказал, что наказание будет реальным, Наталья Тихончук разрыдалась в голос. А потерпевшие зааплодировали.

Напомним, в 2014 году женщины под видом сотрудниц кредитной организации «Сибфинцентр» раздавали ипотечные кредиты населению под 7% годовых. Условие только одно – первоначальный взнос в 3% от суммы займа. Но денег никто так и не увидел. Мошенницы проработали чуть меньше года и успели значительно улучшить своё положение – завели квартиры, дорогие машины, шубы и даже собственный бизнес.

Юлия Неунывалова как лидер преступной группировки обвинялась сразу по трём частям статьи 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). Путём частичного сложения сроков, предусмотренных статьёй, прокурор просила дать обвиняемой 6 лет лишения свободы. Для Евгении Ключевской и Натальи Тихончук государственный обвинитель запрашивала по 4 года колонии каждой.

Очевидно, женщины надеялись, что наказание будет условным. И основания для таких надежд были. Все они ранее не судимы, у всех на руках малолетние дети. У Тихончук четверо, у Ключевской двое, у Неунываловой один плюс престарелые родители и целый букет тяжёлых заболеваний. Женщины во всём сознались, признали свою вину и активно сотрудничали со следствием.

Ольга КНЯЗЕВА

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