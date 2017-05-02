Погибли на месте



Ольга КНЯЗЕВА

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Первая жертва – пешеход. Ночью 5 мая мужчина переходил дорогу в районе перекрёстка Ленинградского проспекта и улицы Космонавтов. Переходил по «зебре», но на красный сигнал светофора. Водитель «Ниссана-Х-Трэил» его не заметил.Вторая авария случилась 7 мая, в районе 19 часов, на улице Алёшина. Двое молодых людей на «Тойоте-Висте» столкнулись с попутным автомобилем на Алешина (он поворачивал). От столкновения водитель «Висты» потерял управление, выехал на тротуар, сбил велосипедиста и врезался в торговый дом «Каскад». Велосипедиста доставили в БСМП, серьезных травм у него нет, будет лечиться амбулаторно. А вот водителю и пассажиру автомобиля повезло меньше. От удара у машины снесло всю переднюю часть, пассажир, ему было 27 лет, скончался на месте. Водителя в тяжёлом состоянии доставили в больницу.