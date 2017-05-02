С топором на родных

Игорь КАРИН

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По словам представителей правоохранительных органов, побоище случилось в квартире одного из домов 84 квартала. В полицию обратились жители, которые слышали, как в квартире кричит женщина. Учитывая степень опасности, на место был направлен усиленный наряд наружной службы., – рассказала нашей газете замначальника ОВО по г. Ангарску филиала ФГКУ «УВО» ВНГ России по Иркутской области Злата ПОТАПОВА.