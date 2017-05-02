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С топором на родных


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На прошлой неделе сотрудники Росгвардии задержали преступника, изрубившего топором двух людей.

По словам представителей правоохранительных органов, побоище случилось в квартире одного из домов 84 квартала. В полицию обратились жители, которые слышали, как в квартире кричит женщина. Учитывая степень опасности, на место был направлен усиленный наряд наружной службы.

- Опытные сотрудники Виктор ТАТАРНИКОВ, Владислав ПОПОВ и Денис КУНЦЕВИЧ были на месте уже через пару минут, – рассказала нашей газете замначальника ОВО по г. Ангарску филиала ФГКУ «УВО» ВНГ России по Иркутской области Злата ПОТАПОВА. – Войдя в квартиру, они увидели мужчину и женщину со следами рубленых ран и того, кто эти травмы нанес.

Игорь КАРИН

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