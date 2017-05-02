Помог соседу

Собств. инф.

Телефонное сообщение о преступлении поступило в дежурную часть вечером 10 мая. Девятнадцатилетний парень рассказал прибывшим сотрудникам полиции, что несколько минут назад в подъезде жилого дома в 8-м микрорайоне двое неизвестных напали на его 58-летнего соседа. Угрожая расправой, нападавшие отобрали у мужчины деньги и попытались скрыться. Молодой человек, оказавшийся поблизости, не растерялся и стал преследовать подозреваемых, но те вскоре скрылись в подъезде соседнего дома. Юноша вызвал полицию и дождался прибытия группы немедленного реагирования.Правоохранители установили местонахождение подозреваемых и задержали их. В отделе полиции выяснилось, что оба злоумышленника в прошлом неоднократно судимы. Потерпевший опознал мужчин, которых сейчас оперативники проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.