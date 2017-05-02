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Помог соседу


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Вчера, 22:21
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Девятнадцатилетний ангарчанин помог полицейским задержать двоих грабителей, сообщает пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу.

Телефонное сообщение о преступлении поступило в дежурную часть вечером 10 мая. Девятнадцатилетний парень рассказал прибывшим сотрудникам полиции, что несколько минут назад в подъезде жилого дома в 8-м микрорайоне двое неизвестных напали на его 58-летнего соседа. Угрожая расправой, нападавшие отобрали у мужчины деньги и попытались скрыться. Молодой человек, оказавшийся поблизости, не растерялся и стал преследовать подозреваемых, но те вскоре скрылись в подъезде соседнего дома. Юноша вызвал полицию и дождался прибытия группы немедленного реагирования.
Правоохранители установили местонахождение подозреваемых и задержали их. В отделе полиции выяснилось, что оба злоумышленника в прошлом неоднократно судимы. Потерпевший опознал мужчин, которых сейчас оперативники проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Собств. инф.
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