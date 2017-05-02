Не время расслабляться



Ольга КНЯЗЕВА

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Чрезвычайный, V класс пожарной опасности действует в Киренском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Заларинском районах. В Ангарском городском округе класс пожарной опасности снижен до первого уровня. Три природных возгорания, которые были зафиксированы в Шелеховском лесничестве в районе Савватеевки, по одному на территории Одинска и Мегета, уже потушены. В это же время в прошлом году действовало 10 лесных пожаров.Как сообщили нашей газете в ангарской службе ГО и ЧС, если в выходные не будет осадков, а среднесуточная температура будет расти, класс пожарной опасности будет установлен на втором-третьем уровне. Поэтому продолжают действовать запреты на посещение лесов, пал травы и разведение открытого огня. Это касается, кстати, мангалов в том числе. Если даже вы решили пожарить у себя на дачном участке мясо, такой пикник может стоить штрафа до 5 тысяч рублей.