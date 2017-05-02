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Девяносто тысяч рублей в подарок мошенникам


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Вчера, 12:06
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Девяносто тысяч рублей в подарок мошенникам

12 мая в дежурную часть отдела полиции № 5 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение от 55-летнего местного жителя. Иркутянин сообщил, что его обманули аферисты. В декабре прошлого года мужчина разместил объявление на сайте «Авито.ру» о продаже квартиры. Ему на телефон позвонила женщина и сказала, что хочет внести предоплату, но для этого необходимо пройти к банкомату и произвести несколько операции. Потерпевший послушался женщину, и только накануне обнаружил, что с его счета списано свыше 47 тысяч рублей.

Еще один иркутянин лишился 15 тысяч из-за того, что поверил неизвестному и сам перечислил деньги на его счет. Потерпевший занимается грузоперевозками, ему на телефон поступил звонок от заказчика, который сообщил, что уже находится на территории города и попросил перевести деньги для заправки машины, пообещав их вернуть. 39-летний мужчина поверил незнакомцу и после этого телефон мошенника оказался недоступен.

30-летний уроженец Республики Тыва нашел в социальной сети объявление о помощи в возврате и получении водительского удостоверения. По просьбе неизвестного перевел 25 тысяч рублей через терминал «Киви» на указанный ему номер телефона. После этого телефон стал отключен.

Во всех случаях поводом лишения денег явилась чрезмерная доверчивость. Жертвы имущественных преступлений, не задумываясь о последствиях, сами перечисляли деньги аферистам. Кроме того, один из потерпевших обратился за помощью в полицию спустя несколько дней. По всех фактам проводятся расследования.

Полиция призывает жителей Приангарья: Будьте внимательны, просто не доверяйте незнакомцам и тогда Ваши деньги останутся при Вас!


Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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