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Из финансовой пирамиды в лыпы к мошенникам


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Вчера, 12:22
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Из финансовой пирамиды в лыпы к мошенникам

За сутки семь жителей Приангарья стали жертвами мошенников, потому что поверили неизвестным.

13 мая в дежурную часть межмуниципального управления «Иркутское» поступило сразу три заявления о фактах мошенничества. В одном из них 68-летняя местная жительница указала, что ей на телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ей положена компенсация за вложенные ранее деньги в финансовую пирамиду. Однако, выплата предполагается только после уплаты тринадцати процентного налога и банковских услуг. После этого женщине позвонили еще двое и представились работниками банка, подтвердили наличие денег и необходимость уплаты налога. После этого заявительница перевела 295 тысяч рублей на счет злоумышленников.

Вторая заявительница опубликовала объявление об оказании услуг по проведению торжественных мероприятий. Ей на телефон позвонил клиент и попросил организовать праздник для коллектива. После, мужчина попросил приобрести продукты и перечистить деньги на несколько мобильных телефонов и убедил, что вернет деньги при встрече. Женщина перевела деньги в сумме 21 тысяч рублей, после этого телефон лже-клиента оказался отключен.

Еще трое потерпевших лишись денег после того, как отдали их своим «знакомым». Жительнице поселка Чунский с неизвестного номера позвонил мужчина, представился внуком и попросил оказать помощь в уплате штрафа. Женщина перечислила 22 тысячи рублей, после этого позвонила на телефон внука и узнала, что он ей не звонил. Иркутянин перечислил 30 тысяч рублей своему знакомому, по просьбе которого ему позвонил неизвестный. Аналогичным способом лишилась трех тысяч жительница Усть-Кута, она перечислила деньги знакомому внука.

30-летний житель Слюдянского района лишился денег, потому что сообщил данные своей банковской карты. Мужчине на телефон позвонил неизвестный, представился работником сотовой компании, рассказал, что ему положена компенсация за пользование сотовой связью. После этого мужчина обнаружил, что с его карты списано шесть тысяч рублей.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам совершать какие-либо финансовые операции с особой бдительностью. Храните в секрете конфиденциальные банковские данные и не переводите предоплаты при покупке товаров. Гражданам, которые оказывают услуги не нужно переводить деньги до предоставления услуги. Если Вам на телефон с неизвестного номера позвонил родственник или его знакомый и попросил денег, не спешите их переводить. Позвоните на привычный Вам номер и уточните, действительно ли Ваш близкий нуждается в деньгах.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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