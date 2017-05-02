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В Ангарске задержаны подростки, ограбившие школьника


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Вчера, 12:57
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В Ангарске задержаны подростки, ограбившие школьника

Следственным отделом по г. Ангарск СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении двоих несовершеннолетних жителей г. Ангарска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, накануне двое подростков, заранее договорившись завладеть чужим имуществом, отняли сотовый телефон у учащегося 7 класса, который возвращался с уроков, при этом, причинили ему незначительные телесные повреждения. Вырученные денежные средства от сдачи в ломбард похищенного телефона злоумышленники планировали потратить в одном из компьютерных салонов, где они часто проводили время, прогуливая уроки.

Инспекторами ПДН ОП-1 УМВД России по Ангарскому городскому округу несовершеннолетние злоумышленники были задержаны. Ими оказались учащиеся школ г. Ангарска 14-ти и 16-ти лет, ранее уже состоявшие на учете в ПДН.

Подросткам избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СКР по Иркутской области
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