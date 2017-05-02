В Ангарске задержаны подростки, ограбившие школьника

По версии следствия, накануне двое подростков, заранее договорившись завладеть чужим имуществом, отняли сотовый телефон у учащегося 7 класса, который возвращался с уроков, при этом, причинили ему незначительные телесные повреждения. Вырученные денежные средства от сдачи в ломбард похищенного телефона злоумышленники планировали потратить в одном из компьютерных салонов, где они часто проводили время, прогуливая уроки.Инспекторами ПДН ОП-1 УМВД России по Ангарскому городскому округу несовершеннолетние злоумышленники были задержаны. Ими оказались учащиеся школ г. Ангарска 14-ти и 16-ти лет, ранее уже состоявшие на учете в ПДН.