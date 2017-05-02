.
,

Ребёнок на газоне


0

Сегодня, 13:28
 Количество просмотров: 153
    

Ребёнок на газоне

15 мая в полицию Ангарска поступило сообщение о выпадении из окна шестого этажа 4-летнего мальчика. Ребёнка на газоне возле дома №20 в 84 квартале обнаружил местный житель. Он проходил мимо, когда услышал стоны. Мужчина тут же вызвал скорую помощь и остановил машину ДПС, которая проезжала мимо в тот момент. Инспекторы ГИБДД оказали мальчику первую помощь и передали его медикам. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован.

По предварительной информации, мальчик находился дома вместе с мамой. В какой-то момент он остался без контроля и выпал из окна. По данному несчастному факту проводится проверка. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

Полицейские напоминают о недопустимости оставления малолетних детей без контроля. Необходимо исключить малейшую возможность самостоятельного открывания ребёнком окна или балкона. Москитная сетка препятствует проникновению насекомых в квартиру, а не является способом защиты от выпадений из оконного проёма. Помните, что лучше любых технических приспособлений - это постоянное внимание и контроль со стороны взрослых. Только принятые должным образом профилактические меры помогут вам избежать трагических последствий.

38.мвд.рф
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Взлом мирового масштаба. АТАКА ХАКЕРОВ
Салют в Иркутске на 9 мая
Торжественное вручение паспортов 14-летним ангарчанам
Все новости категории

Спортивные новости
Легкоатлетическая эстафета прошла в Ангарске
Чемпионат области по бильярду среди инвалидов прошел в Иркутске
Две медали с первенства России по скалолазанию
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Ребёнок на газоне
Плантация конопли в подвале гаража
За фиктивное трудоустройство - под суд
Все новости категории

Общество
"Людям нужно внимание" - отметил Владимир Путин на совещании в Иркутске
Фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» пройдет в Иркутске
Объявлен III Всероссийский конкурс «МедиаТЭК»
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




baikalstars.ru

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (150)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru