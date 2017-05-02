Ребёнок на газоне

15 мая в полицию Ангарска поступило сообщение о выпадении из окна шестого этажа 4-летнего мальчика. Ребёнка на газоне возле дома №20 в 84 квартале обнаружил местный житель. Он проходил мимо, когда услышал стоны. Мужчина тут же вызвал скорую помощь и остановил машину ДПС, которая проезжала мимо в тот момент. Инспекторы ГИБДД оказали мальчику первую помощь и передали его медикам. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован.
По предварительной информации, мальчик находился дома вместе с мамой. В какой-то момент он остался без контроля и выпал из окна. По данному несчастному факту проводится проверка. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.
Полицейские напоминают о недопустимости оставления малолетних детей без контроля. Необходимо исключить малейшую возможность самостоятельного открывания ребёнком окна или балкона. Москитная сетка препятствует проникновению насекомых в квартиру, а не является способом защиты от выпадений из оконного проёма. Помните, что лучше любых технических приспособлений - это постоянное внимание и контроль со стороны взрослых. Только принятые должным образом профилактические меры помогут вам избежать трагических последствий.