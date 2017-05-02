За фиктивное трудоустройство - под суд

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из Отдела МВД России по Слюдянскому району установлена причастность двух сотрудниц комплексного центра социального обслуживания населения к мошенническим действиям.
По версии оперативников, подозреваемые фиктивно трудоустроили в указанное учреждение на должность социальных работников своих знакомых и заполняли от их имени служебные документы. В результате в течение 2015-2017 годов им начислялась зарплата, а также завышенные стимулирующие выплаты. Ущерб учреждению превысил 750 тысяч рублей.
Следственным отделом по Слюдянскому району СУ СК России по Иркутской области в отношении женщин возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Судом им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.38.мвд.рф