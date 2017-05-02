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Плантация конопли в подвале гаража


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Сегодня, 12:59
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Плантация конопли в подвале гаража

Сотрудниками отдела МВД России по Нижнеудинскому району задержан 40-летний местный житель, подозреваемый в выращивании конопли.

Оперативная информация об этом была получена сотрудниками подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Совместно с оперативниками уголовного розыска они установили, что в подвальном помещении своего гаража подозреваемый обустроил настоящую оранжерею для культивирования наркотикосодержащего растения гидропонным способом и занимался этим на протяжении нескольких месяцев. В подвале были созданы все условия для противозаконного бизнеса: проведено искусственное освещение, установлены вентиляторы, смонтирована система подачи и циркуляции воды, существовал даже искусственный подогрев полов.

Плантация конопли в подвале гаража

В ходе операции полицейскими изъято около 20 кустов растения. По факту незаконного хранения наркотических средств и культивирование растений, содержащих наркотические вещества, следователями отдела МВД по Нижнеудинскому району возбуждено уголовное дело.

Между тем ранее в Усть-Илимске и Ангарске полицейские обнаружили аналогичные лаборатории в гаражах.

Отдел МВД России по Нижнеудинскому району
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