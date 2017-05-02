Поиграла во дворе

В конце прошлой недели школьники из движения ЮИД вышли на улицы Ангарска. Они раздавали памятки водителям, призывая ценить детские жизни на дорогах. «Жигули» из Черемхова буквально смели забор, за которым играл ничего не подозревавший ребёнок.
фото предоставлено ГИБДД
Однако уже в воскресенье, 14 мая, поступило тревожное сообщение из Мегета. Там водитель ВАЗ-21099 внезапно резко съехал с дороги, протаранил забор частного подворья и придавил 9-летнюю девочку, которая, не подозревая беды, спокойно играла в песочнице. Девочку с тяжелыми травмами увезли в больницу. Причина аварии стала понятной, когда водителю устроили алкотест. 29-летний житель Черемховского района был сильно пьян. Сейчас он помещен в спецприемник. По словам старшего инспектора по пропаганде ГИБДД Валерия КИРИЛЛОВА, с начала года на территории АГО в авариях пострадали 10 несовершеннолетних.
Игорь КАРИН