Поиграла во дворе

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Игорь КАРИН

Однако уже в воскресенье, 14 мая, поступило тревожное сообщение из Мегета. Там водитель ВАЗ-21099 внезапно резко съехал с дороги, протаранил забор частного подворья и придавил 9-летнюю девочку, которая, не подозревая беды, спокойно играла в песочнице. Девочку с тяжелыми травмами увезли в больницу. Причина аварии стала понятной, когда водителю устроили алкотест. 29-летний житель Черемховского района был сильно пьян. Сейчас он помещен в спецприемник. По словам старшего инспектора по пропаганде ГИБДД Валерия КИРИЛЛОВА, с начала года на территории АГО в авариях пострадали 10 несовершеннолетних.