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О ходе операции «Нерест»


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Сегодня, 12:32
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О ходе операции «Нерест»

В Иркутской области сотрудниками полиции совместно с работниками Иркутского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны в рамках операции «Нерест» проводят профилактические мероприятия, направленные на пресечение незаконной добычи водных биологических ресурсов.

За минувшие выходные в ходе осуществления рейдов из незаконного оборота изъято более 2 километров рыбных сетей, расставленных в акватории реки Ангара Иркутского водохранилища. К административной ответственности в соответствии со статьёй 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира» привлечено более десятка человек.

Полиция напоминает гражданам о том, что с 25 апреля по 25 июня на территории Иркутской области действует запрет на вылов таких рыб как хариус, ленок, таймень с использованием сетей и удочек, имеющих более двух крючков.

Кроме того, с 1 мая по 15 июня запрещена рыбалка на щуку в Иркутском, Братском, Усть-Илимском водохранилищах и впадающих в них реках.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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