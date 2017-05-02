О ходе операции «Нерест»

В Иркутской области сотрудниками полиции совместно с работниками Иркутского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны в рамках операции «Нерест» проводят профилактические мероприятия, направленные на пресечение незаконной добычи водных биологических ресурсов.
За минувшие выходные в ходе осуществления рейдов из незаконного оборота изъято более 2 километров рыбных сетей, расставленных в акватории реки Ангара Иркутского водохранилища. К административной ответственности в соответствии со статьёй 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира» привлечено более десятка человек.
Полиция напоминает гражданам о том, что с 25 апреля по 25 июня
на территории Иркутской области действует запрет на вылов таких рыб как хариус, ленок, таймень с использованием сетей и удочек, имеющих более двух крючков.
Кроме того, с 1 мая по 15 июня запрещена рыбалка на щуку в Иркутском, Братском, Усть-Илимском водохранилищах и впадающих в них реках. Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области