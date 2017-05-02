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Вода ещё не поспела


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Сегодня, 14:02
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С наступлением жарких дней народ потянулся на водоемы АГО. Но людям нужно помнить про опасность нырнуть и больше не вынырнуть.

Вода ещё не поспела
Для комиссии ГИМС и МВД лето по-настоящему горячая пора.
Фото Николая СТЕРНИНА


Своими комментариями поделился старший инспектор ГИМС Владимир АГАФОНОВ:

- На этой неделе один мужчина в Иркутске вот так нырнул в Ангару на нижней набережной, и нашли сначала лишь его вещи на берегу. А позже тело… У нас тоже люди вовсю уже плещутся на Китое. Некоторые даже делают заплывы… на автомобилях.

В воскресенье четверо ангарчан отдыхали на острове, расположенном напротив ГСК «Эллинги». На остров они заехали по мелководью через протоку на автомобиле «Тойота-Сурф». Но выезд обратно стал проблемой.

- Выезжали они уже в сумерках и, видимо, спутали место. Вместо брода машина въехала на глубину и стала тонуть. Весь «экипаж» спасся, но иномарка ушла в Китой по крышу. Спасателям пришлось вытаскивать ее автолебедкой, - рассказывает Владимир Агафонов.

Игорь КАРИН

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Сегодня, 14:08 - molliedc16 написал(а):
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