Вода ещё не поспела

С наступлением жарких дней народ потянулся на водоемы АГО. Но людям нужно помнить про опасность нырнуть и больше не вынырнуть.
Для комиссии ГИМС и МВД лето по-настоящему горячая пора.
Фото Николая СТЕРНИНА
Своими комментариями поделился старший инспектор ГИМС Владимир АГАФОНОВ:
- На этой неделе один мужчина в Иркутске вот так нырнул в Ангару на нижней набережной, и нашли сначала лишь его вещи на берегу. А позже тело… У нас тоже люди вовсю уже плещутся на Китое. Некоторые даже делают заплывы… на автомобилях.
В воскресенье четверо ангарчан отдыхали на острове, расположенном напротив ГСК «Эллинги». На остров они заехали по мелководью через протоку на автомобиле «Тойота-Сурф». Но выезд обратно стал проблемой.
- Выезжали они уже в сумерках и, видимо, спутали место. Вместо брода машина въехала на глубину и стала тонуть. Весь «экипаж» спасся, но иномарка ушла в Китой по крышу. Спасателям пришлось вытаскивать ее автолебедкой, - рассказывает Владимир Агафонов.
Игорь КАРИН
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