.
,

Распустил руки


0

Сегодня, 16:23
 Количество просмотров: 64
    

Пристава осудили за избиение должника

Ангарский городской суд вынес обвинительный приговор приставу-исполнителю, который в феврале этого года избил должника. Его судили по ч. 3 ст. 286 УК РФ («превышение должностных полномочий с применением насилия»).

27-летний Игорь Л., занимавший тогда должность судебного пристава-исполнителя Ангарского районного отдела судебных приставов, пришёл в общежитие в 77 квартале, чтобы изъять телефон у должника. Исполнительное производство было начато в отношении Анатолия Л. ещё в 2014 году. Тогда его лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде и наложили штраф в размере 30 тысяч. Поскольку официально мужчина нигде не был устроен на работу, платить было нечем. Чтобы хоть как-то начать гасить долг, пристав наложил арест на его сотовый телефон. Аппарат оценили в 1 тысячу рублей. С Анатолием у них была договорённость, что тот сам продаст свой телефон, а деньги принесёт приставу. Не случилось. Поэтому приставу пришлось навестить должника.

В 18 часов он пришёл домой к Анатолию. Вышли в коридор. Выяснилось, что должник уже отдал кому-то свой сотовый. Пристав ударил мужчину кулаком в лицо. От удара Анатолий упал. А уже на следующий день снял побои и подал в суд.

Предварительное следствие и судебные разбирательства шли около 3 месяцев. При вынесении приговора суд уточнил, что руки начал распускать человек, которого закон наделил властью. И всё произошедшее подрывает авторитет службы судебных приставов.

Ольга КНЯЗЕВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Сегодня, 16:26 - Edwinnox написал(а):
Это мой аватар
Plumpers Boobs!Only For You!# 4248351 Tits photos !!! Look Now !! # 5467330
  • Сообщений: 35
  • Публикаций: 0
  • ICQ: 375611144

|

Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Взлом мирового масштаба. АТАКА ХАКЕРОВ
Салют в Иркутске на 9 мая
Торжественное вручение паспортов 14-летним ангарчанам
Все новости категории

Спортивные новости
В одном ритме
Чемпионка России из Усолья
Иркутская гимнастка завоевала «золото» международного турнира в Португалии
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Задержан на 15 суток
Платите долги!
Упал с 6-го этажа
Все новости категории

Общество
Дадут не всем
Антикварная штучка
Одна сатана
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (206)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru