Распустил руки

Пристава осудили за избиение должника

Ольга КНЯЗЕВА

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

27-летний Игорь Л., занимавший тогда должность судебного пристава-исполнителя Ангарского районного отдела судебных приставов, пришёл в общежитие в 77 квартале, чтобы изъять телефон у должника. Исполнительное производство было начато в отношении Анатолия Л. ещё в 2014 году. Тогда его лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде и наложили штраф в размере 30 тысяч. Поскольку официально мужчина нигде не был устроен на работу, платить было нечем. Чтобы хоть как-то начать гасить долг, пристав наложил арест на его сотовый телефон. Аппарат оценили в 1 тысячу рублей. С Анатолием у них была договорённость, что тот сам продаст свой телефон, а деньги принесёт приставу. Не случилось. Поэтому приставу пришлось навестить должника.В 18 часов он пришёл домой к Анатолию. Вышли в коридор. Выяснилось, что должник уже отдал кому-то свой сотовый. Пристав ударил мужчину кулаком в лицо. От удара Анатолий упал. А уже на следующий день снял побои и подал в суд.Предварительное следствие и судебные разбирательства шли около 3 месяцев. При вынесении приговора суд уточнил, что руки начал распускать человек, которого закон наделил властью. И всё произошедшее подрывает авторитет службы судебных приставов.