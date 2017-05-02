Далеко не уехали

Игорь КАРИН

Ранним утром в дежурную часть силовиков поступило сообщение, что двое неизвестных забрались в салон «Тойоты-Алекс», припаркованной в дворе одного из домов в 91 квартале, и долго там ковыряются. Приехавший на вызов экипаж застал за безрезультатной попыткой завести машину двух ангарчан, 1995 и 1997 годов рождения. По словам силовиков, молодые люди признались, что ночью крепко выпили и на своих двоих вряд ли бы до дома дошли. Вот и решили «позаимствовать» стоявшее во дворе авто. Но, видимо, спьяну даже не заметили, что предусмотрительный хозяин поставил на рулевую колонку механическую защиту. Сейчас задержанным предъявлено обвинение по статье 166 УК РФ («попытка похищения транспортного средства… группой лиц»). Максимальная ответственность по этой статье до 7 лет лишения свободы.