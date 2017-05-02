Упал с 6-го этажа

Галина ЛЕМЗЯКОВА

В момент падения папа мальчика был на работе. Мама, по предварительной версии, вышла из дома погулять с собакой. Ребенка обнаружил случайный прохожий, который шел за машиной на автостоянку. Он услышал детские стоны и на газоне обнаружил ребенка. Тот находился в сознании.Мужчина никак не мог с сотового телефона вызвать «скорую помощь». Он остановил проезжавшую мимо машину ДПС, экипаж которой и связался со «скорой».В больницу ребенок уже поступил без сознания. Сейчас он находится в реанимации. Когда состояние мальчика стабилизируется, его переведут в Иркутск для проведения операции на позвоночнике.Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выясняют все подробности происшествия.В Ангарске это уже третий ребенок, выпавший из открытого окна только в этом году.