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Упал с 6-го этажа


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Сегодня, 17:35
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15 мая, в начале 12 часов, в 84 квартале из окна 6-го этажа выпал мальчик 2013 года рождения. С черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом позвоночника ребенок доставлен в детскую больницу.

В момент падения папа мальчика был на работе. Мама, по предварительной версии, вышла из дома погулять с собакой. Ребенка обнаружил случайный прохожий, который шел за машиной на автостоянку. Он услышал детские стоны и на газоне обнаружил ребенка. Тот находился в сознании.

Мужчина никак не мог с сотового телефона вызвать «скорую помощь». Он остановил проезжавшую мимо машину ДПС, экипаж которой и связался со «скорой».

В больницу ребенок уже поступил без сознания. Сейчас он находится в реанимации. Когда состояние мальчика стабилизируется, его переведут в Иркутск для проведения операции на позвоночнике.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выясняют все подробности происшествия.

В Ангарске это уже третий ребенок, выпавший из открытого окна только в этом году.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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