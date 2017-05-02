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Платите долги!


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Сегодня, 17:52
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Ангарчанка была остановлена на границе при попытке вылететь в Таиланд за долг в пользу налоговой инспекции, сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

После регистрации на рейс ангарчанке было отказано в пересечении границы из-за неоплаченного долга. Вылететь на курорт ей не удалось. Причём сумма долга была небольшой - 13 тысяч 330 рублей. И только благодаря тому, что в период майских праздников федеральной службой судебных приставов была упрощена процедура отмены временного ограничения на выезд за пределы Российской Федерации, запрет на выезд за границу ангарчанке сняли на следующий день. Основанием для принятия решения об отмене ограничения стала оплаченная в отделе судебных приставов сумма задолженности. И уже спустя день ангарчанка вылетела на отдых.

Отметим, что в период майских праздников к дежурному работнику УФССП России по Иркутской области на круглосуточный телефон обратилось 10 граждан с вопросами экстренного снятия ограничения на выезд за границу, в отношении двух из них вынесены постановления об отмене ограничения права выезда за рубеж.

В общем, платите долги, дорогие сограждане, иначе рискуете сорвать долгожданный отдых.

Собств. инф.
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