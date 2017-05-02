Задержан на 15 суток

Пьяный водитель, наехавший на девочку в Мегете, арестован на 15 суток, сообщает прессслужба ГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу. Наша газета писала об этом («В» от 16 мая, стр. 2 - «Поиграла во дворе»).
Напомним, в минувшее воскресенье 29-летний водитель автомашины ВАЗ-21099 не справился с управлением, съехал с проезжей части, проломил забор и наехал на девочку, которая играла в песочнице у своего дома. В результате ДТП ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в городскую больницу.
Сейчас сотрудники ГИБДД управления МВД России по Ангарскому городскому округу выясняют обстоятельства этого ДТП. Виновник ДТП задержан и помещён в специальный приемник-распределитель. Правовая оценка действиям водителя будет дана дополнительно.
Собств. инф.
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