Тренировка отменяется

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Совсем скоро, к Дню города, в этом парке состоится установка и открытие народного памятника первостроителям. На это мероприятие наверняка пригласят гостей со всей области. Так вот если эти гости буквально отойдут на 100 метров от памятника, они увидят эти сломанные тренажёры.Вопрос, кто должен их чинить, мы задали в пресс-службу администрации АГО и услышали: за все площадки в парках отвечает новая организация МБУ «Парки Ангарска». Её создали несколько месяцев назад. Назначили директора – Максима ГЕНДЛЕРА. Мы видели, как он на ярмарках вакансий набирал себе штат: дворников и других рабочих. Мы позвонили Максиму Гендлеру, задали ему вопрос, кто должен чинить тренажёры, а он… бросил трубку. Сказал:- Всё отправляйте через запросы! До свидания!Через запросы – это значит минимум неделю ждать письменный ответ. А стоит это того? Вы всего-то должны были сказать: починим в такие-то сроки! Что ещё вы хотели нам написать?Итак, что мы видим в парках сегодня? В парке за ДК «Нефтехимик» на детской площадке из четырёх качелей на цепочке ещё с прошлого лета висит только одна. В этом же парке не убрана ещё осенняя листва – газоны не зелёные, а коричневые. Зато появился огромный гараж с надписью «Тир». Лучше бы «СОРтир» - парк стал бы чище.