Нашли снаряд



Игорь КАРИН

С виду боеприпас был вполне в исправном состоянии, поэтому полиция выставила вокруг него оцепление и запросила подмогу у ангарского ОМОНа.По словам заместителя начальника отряда Александра ГАВРИЛОВА, за историю создания отряда им десятки раз приходилось выезжать на обезвреживание боеприпасов и СВУ (самодельных взрывных устройств). В 95% случаев это оказывались или муляжи, или учебные пособия. Однако каждый раз к подобным сигналам относились очень серьезно.Вот и в этот раз все находящиеся в возможной зоне поражения граждане были эвакуированы. У оцепления дежурили сотрудники МЧС и «скорая помощь». Взрывотехник, облаченный в спецкостюм, осмотрел находку и махнул рукой: можно увозить - учебная болванка.