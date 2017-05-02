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Нашли снаряд


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Вчера, 22:53
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В четверг, 18 мая, городу срочно понадобилась помощь специалистов-взрывотехников. Случайные прохожие обнаружили рядом с трампарком лежащий в кустах… артиллерийский снаряд.

С виду боеприпас был вполне в исправном состоянии, поэтому полиция выставила вокруг него оцепление и запросила подмогу у ангарского ОМОНа.

По словам заместителя начальника отряда Александра ГАВРИЛОВА, за историю создания отряда им десятки раз приходилось выезжать на обезвреживание боеприпасов и СВУ (самодельных взрывных устройств). В 95% случаев это оказывались или муляжи, или учебные пособия. Однако каждый раз к подобным сигналам относились очень серьезно.

Вот и в этот раз все находящиеся в возможной зоне поражения граждане были эвакуированы. У оцепления дежурили сотрудники МЧС и «скорая помощь». Взрывотехник, облаченный в спецкостюм, осмотрел находку и махнул рукой: можно увозить - учебная болванка.

Игорь КАРИН
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