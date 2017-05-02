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В Ангарске полицейские поймали квартирных воров


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Сегодня, 13:57
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В Ангарске полицейские поймали квартирных воров

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по Ангарскому городскому округу установлены и задержаны подозреваемые в совершении серии квартирных краж. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 52 и 45 лет. Оба наркозависимые, ранее неоднократно судимые за имущественные преступления.

Следствием установлено, что все преступления совершались в темное время суток из квартир, расположенных на первых этажах. Злоумышленники выдавливали стеклопакеты, отжимали решетки на окнах и похищали из квартиры денежные средства, ювелирные изделия, мелкую бытовую технику и другое ценное имущество.

В ходе проведения следственных мероприятий по месту проживания подозреваемых оперативники обнаружили и изъяли предполагаемые орудия преступления, часть похищенных вещей, а также залоговые билеты.

По ходатайству следственных органов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время установлена причастность задержанных к 10 кражам на территории Ангарского городского округа. Следственным управлением УМВД России по АГО по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Пресс-служба УМВД России по АГО
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