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Возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя


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Сегодня, 13:57
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Возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада N 71 города Ангарска. По результатам доследственной проверки, которая была незамедлительно организована после выявления в СМИ информации об издевательстве над ребенком, следователи усмотрели в действиях женщины признаки преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица).

Напомним, ("В" от 19.05.2017) ранее в ходе мониторинга сети Интернет было выявлено сообщение о том, что женщина заклеивала скотчем рот детям, да еще и хвасталась об этом в публичном пространстве, выложив в социальные сети фото одного из подопечных. Очевидно, что при этом дети, воспитание которых доверили, казалось бы, квалифицированным сотрудникам дошкольного учреждения, находились в заведомо беспомощном состоянии, и не могли воспрепятствовать издевательствам воспитательницы.

В беседе со следователями регионального СК России подозреваемая попыталась оправдать свои действия тем, что подобным образом в игровой форме якобы хотела создать тишину в группе для прочтения вслух сказки, и заклеила рот себе, а затем уже дети самостоятельно последовали ее примеру. Ее версия будет проверена следственным путем, и при этом следствие учтет и установит все объективные обстоятельства произошедшего. Однако уже сейчас очевидно, что подобные методы работы с детьми недопустимы и не имеют ничего общего с воспитательной деятельностью.

В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших произошедшее. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.

СУ СКР по Иркутской области
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