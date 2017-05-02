Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя детского сада N 71 города Ангарска. По результатам доследственной проверки, которая была незамедлительно организована после выявления в СМИ информации об издевательстве над ребенком, следователи усмотрели в действиях женщины признаки преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица).
Напомним, ("В" от 19.05.2017)
ранее в ходе мониторинга сети Интернет было выявлено сообщение о том, что женщина заклеивала скотчем рот детям, да еще и хвасталась об этом в публичном пространстве, выложив в социальные сети фото одного из подопечных. Очевидно, что при этом дети, воспитание которых доверили, казалось бы, квалифицированным сотрудникам дошкольного учреждения, находились в заведомо беспомощном состоянии, и не могли воспрепятствовать издевательствам воспитательницы.
В беседе со следователями регионального СК России подозреваемая попыталась оправдать свои действия тем, что подобным образом в игровой форме якобы хотела создать тишину в группе для прочтения вслух сказки, и заклеила рот себе, а затем уже дети самостоятельно последовали ее примеру. Ее версия будет проверена следственным путем, и при этом следствие учтет и установит все объективные обстоятельства произошедшего. Однако уже сейчас очевидно, что подобные методы работы с детьми недопустимы и не имеют ничего общего с воспитательной деятельностью.
В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших произошедшее. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации.СУ СКР по Иркутской области