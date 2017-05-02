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Попариться с огоньком


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Сегодня, 12:39
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Попариться с огоньком

В Иркутской области из девяти пожаров, произошедших в частном секторе 20 мая, три были вызваны возгораниями в банях. Эта цифра свидетельствует о недостаточном внимании со стороны граждан к пожарной безопасности подобных строений.

Зачастую бани расположены в непосредственной близости от жилых домов, а в некоторых случаях являются пристроем к ним, что является грубейшим нарушением. Помните, перед началом строительных работ, необходимо позаботиться о правильном выборе места расположения бани. Обязательны противопожарные разрывы во избежание перехода огня с одного строения на другое.

Печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. За 5–7 часов эта большая масса камней и сама каменка нагреваются до температуры более 800°С. Древесные материалы, соприкасающиеся с раскаленными частями печи, могут воспламениться при температуре 300°С. Это нужно учитывать при кладке и расположении печи внутри строения.

При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи не допускайте ее перекала, следите за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело.

Особую опасность представляют трещины в дымовых каналах, которые образуются вследствие действия высокой температуры. Причиной пожара также может служить возгорание сажи, накопившейся в каналах в большом количестве. Необходимо регулярно проверять дымовые трубы и дымовые каналы на предмет появления трещин. Желательно, чтобы работы по очистке сажи проводились специалистами.


38.mchs.gov.ru
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