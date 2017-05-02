Попариться с огоньком

В Иркутской области из девяти пожаров, произошедших в частном секторе 20 мая, три были вызваны возгораниями в банях. Эта цифра свидетельствует о недостаточном внимании со стороны граждан к пожарной безопасности подобных строений.
Зачастую бани расположены в непосредственной близости от жилых домов, а в некоторых случаях являются пристроем к ним, что является грубейшим нарушением. Помните, перед началом строительных работ, необходимо позаботиться о правильном выборе места расположения бани. Обязательны противопожарные разрывы во избежание перехода огня с одного строения на другое.
Печь в русской бане – это огнеопасное сооружение. За 5–7 часов эта большая масса камней и сама каменка нагреваются до температуры более 800°С. Древесные материалы, соприкасающиеся с раскаленными частями печи, могут воспламениться при температуре 300°С. Это нужно учитывать при кладке и расположении печи внутри строения.
При эксплуатации бани, а особенно при растопке печи не допускайте ее перекала, следите за тем, чтобы тлеющие угольки не выпали из топки. Уходя из бани, следует убедиться, что все топливо прогорело.
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Особую опасность представляют трещины в дымовых каналах, которые образуются вследствие действия высокой температуры. Причиной пожара также может служить возгорание сажи, накопившейся в каналах в большом количестве. Необходимо регулярно проверять дымовые трубы и дымовые каналы на предмет появления трещин. Желательно, чтобы работы по очистке сажи проводились специалистами.