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Уже 450 жертв мошенников с начала года


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Вчера, 12:38
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Уже 450 жертв мошенников с начала года

Несмотря на принимаемые меры профилактического характера, освещение наиболее популярных уловок аферистов в средствах массовой информации и проведение иных предупредительных мероприятий, граждане продолжают добровольно передавать сбережения аферистам.

22 мая в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу поступило сообщение от 82-летней женщины. Со слов пенсионерки, она перевела злоумышленникам 360 тысяч рублей. Установлено, что ангарчанке на телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудницей правоохранительных органов. Незнакомка сообщила приятную новость – жительнице Ангарска положена КОМПЕНСАЦИЯ за ранее приобретенные лекарственные средства. Затем заявительнице позвонил «сотрудник банка» и рассказал о процедуре получения денег. Доверчивую пенсионерку не смутило требование об обязательной оплате комиссионного взноса, и она через терминал оплаты несколько раз перевела сбережения злоумышленникам в надежде на получение более крупной суммы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что абонентские номера аферистов зарегистрированы в городе Москва.

Ещё двое жителей нашего региона стали жертвами интернет-обмана.

Жительница села Ользоны Баяндаевского района на сайте «Авито.ру» разметила объявление о продаже поросят. Позвонивший покупатель предложил внести ПРЕДОПЛАТУ, для чего попросил 55-летнюю женщину пройти к банкомату и выполнить ряд операций. После выполнения просьбы заявительница лишилась 6 тысяч рублей.

103 тысячи рублей похитили мошенники у 61-летнего жителя Усть-Илимска, который на том же сайте продавал мебель. Преступники тоже попросили его пройти к банкомату и «получить» предоплату.

Соблюдайте меры имущественной безопасности, проявляйте бдительность! Чтобы получить деньги на банковскую карту – не нужно идти к банкомату и выполнять какие-либо операции. Не верьте в обещания получить крупные денежные компенсации – это обман!

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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