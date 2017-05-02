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22-летний ангарчанин зарезал женщину на почве личных неприязненных отношений


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Вчера, 13:01
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22-летний ангарчанин зарезал женщину на почве личных неприязненных отношений

21 мая в дежурную часть полиции г. Ангарска поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что в одной из квартир в 18 микрорайоне обнаружено тело женщины с множественными колото-резаными ранами. Следственным отделом по г. Ангарск СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Росгвардии был задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 22-летний местный житель. Следователям задержанный пояснил, что совершил преступление на почве личных неприязненных отношений.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СКР по Иркутской области
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