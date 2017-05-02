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Полицейских задержали за сбыт наркотиков


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Вчера, 13:28
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Полицейских задержали за сбыт наркотиков

Следственным отделом по г. Братск СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников одного из отделов полиции г. Братска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).

20 мая сотрудниками оперативно-розыскной части (собственной безопасности) ГУ МВД России по Иркутской области полицейские были задержаны по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств.

В настоящее время сотрудникам избрана мера пресечения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СКР по Иркутской области
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