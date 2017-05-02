Полицейских задержали за сбыт наркотиков

Следственным отделом по г. Братск СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников одного из отделов полиции г. Братска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).
20 мая сотрудниками оперативно-розыскной части (собственной безопасности) ГУ МВД России по Иркутской области полицейские были задержаны по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств.
В настоящее время сотрудникам избрана мера пресечения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.