Две ангарчанки попались на липовую денежную компенсацию

Накануне вечером в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Ангарскому городскому округу обратилась 73-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что на ее телефон поступил звонок. Абонент на другом конце провода представился работником прокуратуры и сообщил, что, по заключению экспертизы, БАДы, которые она принимала в течение долгого времени, признаны контрафактной некачественной продукцией. В связи с этим всем, кто их приобретал в разное время, полагается солидная денежная компенсация за нанесённый вред здоровью.По словам звонившего, от пенсионерки требовалось только оплатить банковские расходы на пересылку денег и внести комиссионный сбор. Обрадованная женщина поспешила в ближайшее отделение банка и с помощью терминала перевела на счета, указанные незнакомцем,– большую часть своих сбережений.Днем ранее другая пожилая ангарчанка оказалась в аналогичной ситуации и перевела мошенникамтакже в надежде на получение компенсации.Полиция напоминает гражданам, особенно пожилым: Не верьте в выигрыши, выплаты и разного рода компенсации, которые вам предлагают незнакомые люди! Это уловки аферистов!