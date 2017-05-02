Задержан за 20 граммов марихуаны

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотических средств Управления МВД России по Ангарскому городскому округу задержан 45-летний мужчина, подозреваемый в сбыте наркотиков растительного происхождения. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.Оперативники задержали злоумышленника в подъезде его дома в тот момент, когда он продал очередному покупателю около 20 граммов марихуаны.В ходе проведённых обысков в квартире предполагаемого наркодилера были изъяты полимерные контейнеры с растительной массой, электронные весы, упаковочный материал, а также денежные средства, предположительно, полученные от сбыта наркотиков. В настоящее время всё изъятое направлено на экспертизу.Следователями следственного отдела №3 УМВД России по АГО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предполагает максимальное наказание