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Вынесен приговор за заказное убийство


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Вчера, 12:44
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Вынесен приговор за заказное убийство



Собранные следственными органами СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителям г. Иркутска и г. Черемхово, признанных виновными в совершении преступления в зависимости от роли каждого: Игорь Петухов - в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, 5 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и пособничество в совершении убийства по найму) , Олег Фадеев - в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму) и Андрей Прусов - в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму).

Следствием и судом установлено, что в 2015 году Фадеев, являясь генеральным директором ООО «Сибинвест», предложил своему ранее знакомому Б. за денежное вознаграждение зарегистрировать на последнего юридическое лицо, объяснив данное действие оптимизацией налогообложения, на что Б. ответил согласием. С момента регистрации нового юридического лица Фадеев начал осуществлять, не имея на то законных оснований, предпринимательскую деятельность, используя электронную цифровую подпись. В это время, Б., вопреки установленной устной договоренности с Фадеевым, являясь единственным учредителем, стал работать с другими юридическими лицами, не ставя в известность Фадеева. Со счета, зарегистрированного на Б. юридического лица, в период с ноября по декабрь 2015 г. Б. были списаны 504 000 рублей. Попытки Фадеева внести изменения в сведения о юридическом лице были безрезультатны. Вследствие чего, у Фадеева возник преступный умысел, направленный на убийство Б. Для осуществления своего умысла Фадеев привлек к организации исполнения преступления за денежное вознаграждение в размере 100000 рублей Петухова, который, в свою очередь, нашел исполнителя - жителя г. Черемхово Прусова.

Прусов и Петухов обманным путем вывезли потерпевшего в лесной массив Черемховского района, где осуществили свой преступный план. Прусов произвел не менее трех прицельных выстрелов в Б. С целью сокрытия следов преступления, Петухов скинул тело Б. в карьер.

После совершения преступления Прусов и Петухов обратились к Фадееву за обещанным материальным вознаграждением, однако, последний, вопреки установленной договоренности, отказался передавать денежные средства.

Родственники Б. обратились с заявлением о его пропаже в следственные органы. После чего следственным отделом по Октябрьскому району СУ СКР по Иркутской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 (убийство). В рамках расследования уголовного дела были установлены лица, совершившие преступление, и обнаружено тело Б.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность, поскольку преступление было совершено в условиях неочевидности и несколькими лицами. В ходе следствия обвиняемые выдвинули версии защиты, требующие проверки следственно-оперативным путём. По делу было проведено более десяти судебных экспертиз, длительных по времени проведения, и допрошено значительное количество свидетелей.

Уголовное дело рассматривалось судом с участием присяжных заседателей. В ходе судебного разбирательства вину в совершенном преступлении признал только непосредственный исполнитель преступления Прусов. Остальные обвиняемые отрицали свою причастность в совершении преступления. Однако, с учетом собранных доказательств в рамках уголовного дела, присяжными заседателями был вынесен обвинительный вердикт.

В результате приговором Иркутского областного суда все признаны виновными. В качестве наказания Прусову, с учетом признания вины и раскаяния, было назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; Петухову и Фадееву – 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

СУ СКР по Иркутской области
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