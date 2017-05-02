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Ангарчанин хотел дать взятку полицейскому


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Вчера, 12:56
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Ангарчанин хотел дать взятку полицейскому

Следственным отделом по г. Ангарск СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

По версии следствия, накануне сотрудниками ГИБДД при осмотре транспортного средства был установлен факт незаконной перевозки и хранения 980 литров спиртосодержащей жидкости. В момент составления административного протокола в служебном автомобиле подозреваемый мужчина с целью скрыть данный факт, передал должностному лицу денежные средства за не составление документа. Прибывшие на место сотрудники полиции отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции совместно со следователями СК зафиксировали данное преступление.

Подозреваемому избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы, сроком до 8 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СКР по Иркутской области
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