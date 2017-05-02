Ангарчанин хотел дать взятку полицейскому

По версии следствия, накануне сотрудниками ГИБДД при осмотре транспортного средства был установлен факт незаконной перевозки и хранения 980 литров спиртосодержащей жидкости. В момент составления административного протокола в служебном автомобиле подозреваемый мужчина с целью скрыть данный факт, передал должностному лицу денежные средства за не составление документа. Прибывшие на место сотрудники полиции отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции совместно со следователями СК зафиксировали данное преступление.Подозреваемому избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы,Расследование уголовного дела продолжается.