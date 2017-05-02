Гвардия поймала убийцу

В прошедшее воскресенье, 21 мая, сотрудники наружной службы Росгвардии (бывший отдел ОВО) задержали молодого человека, которому предъявлено обвинение в умышленном убийстве.
Как сообщила подполковник Росгвардии Злата ПОТАПОВА:- Погибшая была хозяйкой квартиры, 1974 года рождения. Она проживала вместе с дочерью, к которой в тот злополучный день пришел 22-летний знакомый.
Гость выхватил принесенный с собой нож и нанес женщине 12 колото-резаных ударов. Смерть была почти мгновенной…
Прибывший наряд Росгвардии застал на месте преступления дочь потерпевшей. От нее полицейские узнали данные преступника и получили его фотографию, которая была сброшена по электронным сетям всем экипажам. И очень скоро один из них задержал молодого человека, который стопроцентно совпадал со снимком. Впрочем, и так было понятно, что поймали убийцу. Гражданин был сильно выпачкан в крови. К тому же окровавленный нож он не выбросил, а оставил при себе.
Сейчас он находится под арестом. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч.1 УК РФ («умышленное убийство», до 15 лет).
Артур ШОСТАК