Гвардия поймала убийцу

Артур ШОСТАК

Как сообщила подполковник Росгвардии Злата ПОТАПОВА:Гость выхватил принесенный с собой нож и нанес женщине 12 колото-резаных ударов. Смерть была почти мгновенной…Прибывший наряд Росгвардии застал на месте преступления дочь потерпевшей. От нее полицейские узнали данные преступника и получили его фотографию, которая была сброшена по электронным сетям всем экипажам. И очень скоро один из них задержал молодого человека, который стопроцентно совпадал со снимком. Впрочем, и так было понятно, что поймали убийцу. Гражданин был сильно выпачкан в крови. К тому же окровавленный нож он не выбросил, а оставил при себе.Сейчас он находится под арестом. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 ч.1 УК РФ («умышленное убийство», до 15 лет).