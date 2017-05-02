.
,

Заминировал


0

Сегодня, 12:37
 Количество просмотров: 75
    

В конце прошлой недели в Ангарске произошло сразу два резонансных преступления. Первое случилось в микрорайоне Китой, откуда неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании жилого дома.

Пока одни полицейские проверяли дом на предмет взрывчатки, другие искали террориста. Его нашли спокойно почивающим у себя дома. 50-летний житель микрорайона был крепко пьян. Пока его приводили в чувство, показания дали свидетели. По их словам, указанный гражданин принимал участие в коллективной попойке, но неожиданно повел себя неадекватно и был попрошен «выйти вон». Оскорбленному хватило ума «заминировать» дом, откуда его прогнали, и только после этого завалиться спать. Однако теперь за ложное сообщение о теракте по ст. 207 УК РФ он может быть отправлен в колонию на три года.

Второй случай связан с предложением взятки сотруднику ДПС. Инспектор остановил автомашину и поинтересовался у водителя о характере груза и документах на него. Вместо этого водитель предложил инспектору 11 тысяч рублей «отступного». В ответ на это полицейский составил протокол. Позже его коллеги нашли в машине 980 литров этилового спирта. Понятно, что никаких документов на него у безработного и ранее судимого водителя не было и быть не могло. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по ст. 291 ч. 3 УК РФ («взятка… привлечение к бездействию… должностного лица», до 8 лет).

До суда оба подследственных будут находиться на подписке о невыезде.

Игорь КАРИН
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Взлом мирового масштаба. АТАКА ХАКЕРОВ
Салют в Иркутске на 9 мая
Торжественное вручение паспортов 14-летним ангарчанам
Все новости категории

Спортивные новости
Честно заработал
Золото и бронзу завоевали акробаты Иркутской области
Как прошел «Российский Азимут»
Все новости категории

Реклама

__________________________
Руководителю
требуется
менеджер в офис
ДОХОД - 45 000 руб.
т. 8-901-159-54-21 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Заминировал
Гвардия поймала убийцу
Ангарчанин хотел дать взятку полицейскому
Все новости категории

Общество
Мой друг Фёдор ТКАЧЕНКО
Что нам стоит
Директор «Сковородки»
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (268)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru