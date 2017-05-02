Заминировал

Игорь КАРИН

Пока одни полицейские проверяли дом на предмет взрывчатки, другие искали террориста. Его нашли спокойно почивающим у себя дома. 50-летний житель микрорайона был крепко пьян. Пока его приводили в чувство, показания дали свидетели. По их словам, указанный гражданин принимал участие в коллективной попойке, но неожиданно повел себя неадекватно и был попрошен «выйти вон». Оскорбленному хватило ума «заминировать» дом, откуда его прогнали, и только после этого завалиться спать. Однако теперь за ложное сообщение о теракте по ст. 207 УК РФ он может быть отправлен в колонию на три года.Второй случай связан с предложением взятки сотруднику ДПС. Инспектор остановил автомашину и поинтересовался у водителя о характере груза и документах на него. Вместо этого водитель предложил инспектору 11 тысяч рублей «отступного». В ответ на это полицейский составил протокол. Позже его коллеги нашли в машине 980 литров этилового спирта. Понятно, что никаких документов на него у безработного и ранее судимого водителя не было и быть не могло. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по ст. 291 ч. 3 УК РФ («взятка… привлечение к бездействию… должностного лица», до 8 лет).До суда оба подследственных будут находиться на подписке о невыезде.