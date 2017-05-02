Налетели на деревья

Артур ШОСТАК

В четыре часа утра по улице Гагарина, в сторону улицы Горького, двигалась иномарка «Тойота-Королла-Спасио». Неожиданно после поворота у детской поликлиники № 2 автомобиль вылетел с проезжей части и врезался левым боком в три растущих вместе дерева. Удар был очень сильным. Машину исковеркало так, что случайные свидетели поначалу решили, что для извлечения пострадавших понадобятся спасатели. Однако находившимся в салоне двум молодым людям помогли выбраться без помощи спецтехники. Две кареты «скорой помощи» увезли в БСМП водителя, 1990 года рождения, и его пассажирку, 1993 г.р., которая находилась без сознания. В полиции пока воздерживаются от комментариев, что могло послужить причиной ДТП.