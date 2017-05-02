Мама и не искала

Вечером 24 мая сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили 4-летнего мальчика. Ребёнок гулял один в 27-м квартале.
О себе ребёнок ничего сказать не смог – ни имени, ни адреса. Одет хорошо, опрятно. На первый взгляд, из благополучной семьи. Проверили – заявлений о пропаже несовершеннолетних в полицию не поступало. Начали искать, ребёнка определили в центр помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Фото потеряшки разослали по всем средствам массовой информации, социальным сетям. Кто-то да должен был признать ребёнка. Сотрудники по делам несовершеннолетних тем временем обходили все детские сады. Заведующая одного из них узнала в ребёнке своего воспитанника, назвала адрес матери. Оказалось, что мальчик уже две недели не посещает учреждение.- Маму ребёнка полицейские застали дома. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Полина ГРАФОВА
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