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Мама и не искала


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Вчера, 22:06
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Вечером 24 мая сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили 4-летнего мальчика. Ребёнок гулял один в 27-м квартале.

О себе ребёнок ничего сказать не смог – ни имени, ни адреса. Одет хорошо, опрятно. На первый взгляд, из благополучной семьи. Проверили – заявлений о пропаже несовершеннолетних в полицию не поступало. Начали искать, ребёнка определили в центр помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Фото потеряшки разослали по всем средствам массовой информации, социальным сетям. Кто-то да должен был признать ребёнка. Сотрудники по делам несовершеннолетних тем временем обходили все детские сады. Заведующая одного из них узнала в ребёнке своего воспитанника, назвала адрес матери. Оказалось, что мальчик уже две недели не посещает учреждение.

- Маму ребёнка полицейские застали дома. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Полина ГРАФОВА

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