Мама и не искала

Полина ГРАФОВА

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О себе ребёнок ничего сказать не смог – ни имени, ни адреса. Одет хорошо, опрятно. На первый взгляд, из благополучной семьи. Проверили – заявлений о пропаже несовершеннолетних в полицию не поступало. Начали искать, ребёнка определили в центр помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.Фото потеряшки разослали по всем средствам массовой информации, социальным сетям. Кто-то да должен был признать ребёнка. Сотрудники по делам несовершеннолетних тем временем обходили все детские сады. Заведующая одного из них узнала в ребёнке своего воспитанника, назвала адрес матери. Оказалось, что мальчик уже две недели не посещает учреждение.